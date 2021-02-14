شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. الأمن يفتح النار على محتجين والمصفحات تنتشر في المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت قوات الأمن في ميانمار النار لتفريق محتجين عند محطة للكهرباء اليوم الأحد ،وانتشرت عربات مدرعة في المدن الرئيسية في الوقت الذي يواجه فيه الحكام العسكريون الجدد تاسع يوم من المظاهرات الرافضة للانقلاب والتي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع.

وانتشرت قوات عند محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية مما أدى لاندلاع مواجهة مع المتظاهرين الذين قال بعضهم إنهم يعتقدون أن الجيش يعتزم قطع الكهرباء.

وأطلقت قوات الأمن النار لتفريق المحتجين أمام إحدى المحطات في ميتكيينا عاصمة ولاية كاشين حسبما أظهرت لقطات حية بثت على فيسبوك ولكن لم يتضح إن كانت القوات تستخدم الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحية.

وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات حية عبر الإنترت ظهرت خلالها عربات مدرعة في العاصمة التجارية يانجون وميتكيينا وسيتوي عاصمة ولاية راخين بحلول المساء في أول انتشار واسع النطاق لهذه العربات في أنحاء البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير شباط.

وحثت السفارة الأمريكية في ميانمار مواطنيها على "الاحتماء بأماكن وجودهم" مشيرة إلى تقارير عن تحركات عسكرية في يانجون ، كما نبهت إلى احتمال حدوث انقطاع في الاتصالات خلال الليل بين الواحدة بعد منتصف الليل والتاسعة من صباح غد.