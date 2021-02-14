شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تحت حاجز الـ200 لأول مرة منذ شهور في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط المعدل اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى ما دون 200 إصابة لأول مرة منذ شهور بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم الأحد، 198 إصابة جديدة بتراجع 12 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 110 آلاف و.711

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى .2939

وأشار فورار، إلى تعافي 183 حالة جديدة، ليصبح بذلك عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 76 ألفا و.89 بينما يتواجد 19 مريضا في العناية المركزة.