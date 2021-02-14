ضبط صواريخ وعبوات ناسفة بمخابئ داعش شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على صواريخ وعبوات ناسفة متفجرات فضلاً عن تدمير مركبة لتنظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، بواجب تفتيش وتطهير في قرية الجزرونية(التابعة لناحية زمار شمال العراق)، وتم العثور على (12) صاروخا نوع SBG9 ورمانة قاذفة وتم تفجيرها موضعياً".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوة أمنية خمسة عناصر من داعش في عمليات متفرقة في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

ويواصل العراق شن حملاته العسكرية لتعقب فلول تنظيم داعش وتصفية مسلحيه، إذ شدد من إحكام طوقه الاستخباري منذ التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأوقع العشرات من الضحايا.

وأسفرت عمليات "ثأر الشهداء"، التي انطلقت غداة ذلك التفجير، عن اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قيادات لداعش من الصف الأول.

ورغم إعلان العراق استرداد المدن من قبضة التنظيم ورفع راية النصر النهائي عليه قبل نحو 4 سنوات، عاد مسلحوه التخطيط وشنوا هجمات مجدداً لترتفع حدتها مطلع العام 2020.