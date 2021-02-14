شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: الحكم بحذف صفحات «الإخوان»على «فيسبوك».. 28 مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم (الأحد)، حجز دعوى إصدار أمر ملزم لـ«فيسبوك» بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة «الإخوان» الإرهابية وتنظيمها الدولي، للحكم بجلسة 28 مارس القادم.

وكانت دعوى قضائية أكدت أن إدارة موقع «فيسبوك» قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي بغرض نشر الفوضى، والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

وأضافت الدعوى أن نشر تلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة على الموقع عرض الحائط، من خلال دعم ونشر تلك الصفحات، التي يعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي تصدت لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، وأصدرت قرارات بإجبار إدارة «فيسبوك» على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات، وشددت الدعوى على أن تلك الصفحات المسيئة هدفها إسقاط مصر ومؤسساتها، مطالبة بضرورة حذفها على وجه السرعة.