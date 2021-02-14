شكرا لقرائتكم مقتل نجل نائب وزير خارجية الحوثيين في صرواح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل القيادي في ميليشيات الحوثي أسامة حسين العزي، نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين حسين العزي.

وأوضحت مصادر في صنعاء الأحد أن أسامة العزي قتل في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب حيث تدور معارك عنيفة منذ الجمعة الماضية تمكن خلالها الجيش الوطني من صد هجوم للميليشيات والتقدم مسافة 5 كيلومترات باتجاه سوق صرواح.

يذكر أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب مأرب، بنيران الجيش الوطني اليمني.

وقال الجيش اليمني، في بيان مساء الجمعة، إن قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيا الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح.

كما تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للميليشيا التي لاذ عناصرها بالفرار، وفق البيان.

عناصر من الجيش اليمني (أرشيفية)

خسائر بشرية ومادية كبيرة

وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية منهم المدعو أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف.

كما كشفت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عن مصرع أكثر من 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأكد الجيش اليمني أن قواته كسرت عدة هجمات متتالية شنتها ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.