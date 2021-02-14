شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات غربية تحض الجيش في ميانمار على «عدم استخدام العنف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون - أ ف ب

دعت سفارات غربية، الأحد، الجيش الذي ينشر قوات في ميانمار لـ «عدم استخدام العنف» ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.

وكتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي على تويتر «نطلب من قوات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجون على الانقلاب على حكومتهم الشرعية».

كما تم توقيف خمسة صحفيين، الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية خلال تجمع في شمال البلاد، حيث فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.