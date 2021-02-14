صربيا تمنح مقدونيا لقاحات ضد فيروس كورونا

سلّمت صربيا نحو خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقدونيا الشمالية الأحد، مما سمح لها بإطلاق حملة التطعيم بانتظار وصول طلبيتها.

تفتخر صربيا بأن اللقاحات، التي أعطتها بين سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، تشكل أعلى نسبة تطعيم في أوروبا القارية، والثانية في الدول الأوروبية، بعد المملكة المتحدة.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف للصحفيين خلال تسلم لقاحات في مركز تابانوفتشي الحدودي : إنه عمل تضامني هائل من الشعب الصربي للشعب المقدوني.

وأوضح زاييف أن هذه الدفعة الأولى المكونة من 4680 جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك الأمريكي الألماني هي جزء من تبرع يبلغ 8 آلاف جرعة: بانتظار وصول اللقاحات التي طلبناها.

تعتمد مقدونيا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، بشكل رئيسي على تلقي اللقاح عبر برنامج كوفاكس التابع للأمم المتحدة وبرنامج الاتحاد الأوروبي.

في ظل عدم وصول اللقاحات، التي أعلن البرنامج أنه سيسلمها في مارس، وقعت سكوبيي في 8 فبراير اتفاقية مع شركة سينوفارم الصينية لتسليم 200 ألف جرعة من لقاحها في نهاية شباط/فبراير. وسجل هذا البلد الصغير نحو 97 ألف أصابة بالفيروس و3 آلاف حالة وفاة، ما يعد من أعلى معدلات الوفيات في العالم.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال الاحتفال : أنا سعيد لأن مواطني مقدونيا الشمالية سيتمكنون من بدء التطعيم. ويسعدني أن أكون قادرًا على مساعدة أشقائنا وأصدقائنا.

تبدأ حملة التطعيم الأربعاء في مقدونيا الشمالية. وستخصص أولى الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأكثر عرضة للفيروس، وفقًا لوزارة الصحة المقدونية.

أوضح الرئيس الصربي الأحد أن بلاده التي بدأت حملة تطعيم سكانها في 24 ديسمبر، قبل فترة وجيزة من الاتحاد الأوروبي، أعطت اللقاح حتى الآن لـ 635 ألف شخص، وحصل 205 آلاف منهم على الجرعة الثانية.

استلمت صربيا حتى الآن ما يقرب من مليوني جرعة من اللقاحات، بينها 1,5 مليون من اللقاح الصيني، إضافة إلى لقاحي فايزر-بايونتيك وسبوتنيك في-. من المتوقع وصول 150 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي إلى البلاد في الأيام المقبلة، وفقاً لفوتشيتش.