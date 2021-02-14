شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري لا يرى مخرجاً للأزمة اللبنانية.. إلا بدعم عربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت رويترز

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأحد، إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية من دون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأوضح الحريري في كلمة بمناسبة ذكرى مرور 16 عاماً على اغتيال والده، رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري: «هذه معادلة أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته لخدمة لبنان واللبنانيين.. ليس لخدمة أحد آخر.» وأدانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة عضوا في حزب الله في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالتآمر لقتل رفيق الحريري في تفجير 2005. ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها بالاغتيال.

وألقى الحريري باللوم على الرئيس ميشيل عون في عرقلة تشكيل الحكومة. وقال إنه قدم لعون تشكيلة حكومة 14 مرة ولكنه لم يوافق عليها متذرعاً بالحفاظ على حقوق المسيحيين وان آخر مرة كانت منذ يومين.

وقال الحريري: «جواب فخامة الرئيس الأولي بصراحة لم يكن مشجعاً وعاد إلى نغمة 6 زائد الطاشناق (الأرمني المسيحي) أي الثلث المعطل» في إشارة إلى ثلث أعضاء الحكومة بما يخوله الاعتراض على القرارات المهمة. لكن الحريري قال إن «هذا مستحيل.»

يعاني لبنان انهياراً مالياً مع تصاعد الدين الوطني وارتفاع معدلات البطالة وتراجع العملة ما أدى إلى زيادة التضخم، وتتزعم فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان. وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خارطة طريق فرنسية. وتتضمن المبادرة الفرنسية خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب تراكم الديون.

وقال الحريري «في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي التي أجريتها، هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة إعمار بيروت».