شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 15 مليون شخص تلقوا اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت بريطانيا، الأحد، في الانتهاء من تطعيم أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، وتستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج التلقيح الاثنين.

وتبدأ البلاد، الاثنين، تطعيم من تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً، ويعانون ضعفاً. وقد دعت نحو 1.2 مليون شخص إلى حجز موعد لتلقي اللقاح، وفق ما أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة مع الانتهاء الأحد من تطعيم المجموعات الأربع الأولى ذات الأولوية، والتي تشمل نحو 15 مليون شخص.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون على «تويتر»: تخطينا اليوم عتبة مهمة في برنامج التلقيح الوطني في المملكة المتحدة. بدوره، قال وزير الصحة مات هانكوك في تغريدة: خبر رائع تلقى أكثر من 15 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيدـ19.

وتتكون تلك الفئات من الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، إضافة إلى المقيمين في دور المسنين والعاملين في هذه الدور والأشخاص الأكثر هشاشة أمام الفيروس.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: إن البلد سيركز الآن على تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً بحلول مايو وجميع الراشدين بحلول سبتمبر.

وصرّح لشبكة «سكاي نيوز» أن: هذه العتبة الأولى نحو الخطة الأوسع لتحصين 99 في المئة من المعرضين لخطر الوفاة من كوفيد -19 بجرعة أولى بحلول نهاية إبريل، ثم كل شخص في البلاد بحلول الخريف.

وبدأت بريطانيا أكبر حملات التلقيح على أراضيها في مطلع ديسمبر، وهي من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا بتسجيلها ما يقرب من 117 ألف وفاة.

تخفيف حذر

انخفضت في الأثناء معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة؛ بفضل إجراءات الإغلاق الصارمة للحد من الإصابات.

وأدى تحسن الوضع إلى دعوات لرفع قيود الإغلاق الصارمة مطلع مارس، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار النسخ المتحورة من الفيروس التي قد تكون أكثر مقاومة للقاحات.

بدأ الاثنين تطبيق نظام الحجر الصحي الفندقي الجديد لمدة عشرة أيام للمقيمين العائدين من 33 منطقة تنتشر فيها النسخ المتحورة للفيروس، على الرغم من الانتقادات بأن هذا الإجراء محدود وجاء متأخراً.

وقال بوريس جونسون السبت إنه متفائل إزاء القدرة على وضع خطط لتخفيف حذر في تدابير الحجر المنزلي في إنجلترا نهاية الشهر الجاري.

ووعد المسؤول بمراجعة المعطيات الوبائية الأسبوع القادم قبل استعراض خريطة طريق حكومية للفترة الموالية لـ22 فبراير. لكن جونسون يتعرض لضغوط من بعض النواب الداعمين للحكومة.

وطلب نواب من حزب المحافظين يشككون في فاعلية الإغلاق، وضع جدول زمني؛ لرفع القيود بشكل كامل بحلول مايو. في رسالة موجهة لرئيس الوزراء، قالت مجموعة من النواب المحافظين: إن الوتيرة السريعة لحملة التلقيح تسمح بتلك الخطوة.

وأضافوا: إن اللقاح يعطينا مناعة تجاه كوفيدـ19، لكنه يجب أن يمنحنا أيضاً مناعة دائمة من الإغلاقات والقيود المرتبطة بكوفيدـ19، يجب أن تكون القيود المتبقية بعد 8 مارس متناسبة مع العدد المتزايد من الناس الذين وفرنا لهم حماية.