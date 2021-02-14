شكرا لقرائتكم خبر عن "آل حامد" يزور منصة «مبادلة» للتطعيم ضد «كوفيدـ 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، منصة مبادلة للرعاية الصحية للتطعيم ضد فيروس كوفيد ـ 19، والواقعة في الجاليريا في جزيرة المارية، والتي تم تدشينها بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي دعماً للمبادرات الوطنية التي ستسهم في تسريع عملية تطعيم المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد ـ 19.

وكان في استقباله حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، حيث قام بجولة في المنصة التي تقدم خدماتها خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

واطلع على الخدمات التي تقدمها منصة التطعيم وقدرتها الاستيعابية على تقديم 5 لقاحات في نفس الوقت، من خلال أخذ المواعيد المسبقة بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

من جانبه قال حسن النويس: «نفخر بالمشاركة في البرنامج الوطني للتطعيم، من خلال تسخير مرافقنا في أبوظبي والعين. وبالتعاون مع شركائنا مثل سوق أبوظبي العالمي، تمكنت مبادلة للرعاية الصحية من إتاحة خدمات التطعيم للفئات الأكثر حاجة في مجتمعنا».

من جانبه، أكد ظاهر بن ظاهر المهيري، الالتزام بدعم توفير مزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد ـ 19 لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي ولكافة زوار جزيرة المارية.