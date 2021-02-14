"الغرف السياحية" يعلن انتهاء انتهاء الدورة الأولى ببرنامج مبادئ احتراف فن الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هبة بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب، انتهاء الدورة الأولى ببرنامج مبادئ احتراف فن الطهي بنجاح وتخريج أول دفعة من المتدربين العاملين بالمجال السياحي، بحضور هشام نبيل مدير مشروع منحة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، جاء ذلك في إطار التعاون المشترك مع كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والذي تم تتويجه مؤخرًا بعد توقيع الإتفاقية المشتركة للتعاون بين الجامعة، ويمثلها الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، للنهوض بمستويات الطهاه سواء من طلبة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر أو من العاملين بالمجال السياحي.

وتنفذ البرامج التدريبية الخاصة بالاتحاد بتمويل من برنامج TVET Egypt الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتنفيذًا لخطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري.

وأضافت بكري، أن البرنامج يستهدف العاملين بقسم المطبخ بكل من الفنادق الثابتة والعائمة على حد سواء والعاملين بالمطاعم السياحية، ضمانًا لتقديم خدمة أفضل من خلال توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في ضوء الحاجة المتزايدة لهذه المهن في القطاع السياحي.