إستطلاع رأي / دونالد ترامب أسوأ رئيسٍ للولايات المتحدة

اسماعيل عبد الحي - أظهر إستطلاع للرأي أجرته YouGov وThe Economist أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حصل على لقب أفضل رئيس للولايات المتحدة، بينما تم إختيار الرئيس السابق دونالد ترامب الأسوأ.

ووجد الإستطلاع أن 43 % من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يتحمل مسؤولية كبيرة عن أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 جانفي الماضي، كما قال 47 % إن مجلس الشيوخ يجب أن يصوت لإدانة ترامب.

وعلى الرغم من أن 53% لا يعتقدون أنه ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، فإن هذا لن يحدث إلا إذا أدان ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ترامب، وهو ما سيحتاج إلى 17 جمهوريا للإنقلاب على زعيم حزبهم السابق من أجل الحصول على الإدانة.

جدير بالذكر أن إستطلاع الرأي أجري على 1500 أمريكي بالغ من 6 إلى 9 فيفري. وكان هامش الخطأ يزيد أو ينقص عن 3 نقاط مائوية.

روسيا اليوم