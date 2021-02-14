وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره اليمني

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية اليمني والوفد المرافق له.