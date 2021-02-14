وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية اليمني والوفد المرافق له.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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