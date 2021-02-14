صافي أرباح الدار العقارية في أبوظبي يتجاوز التوقعات‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلنت الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، اليوم الأحد، صافي أرباح قدره 1.932 مليار درهم (526 مليون دولار)، بزيادة طفيفة عن العام السابق، متجاوزة توقعات المحللين بشأن مبيعات التطوير القوية.

وكان محللون قدروا صافي ربح الدار بـ1.705 مليار درهم، بحسب بيانات رفينيتيف. وحققت الدار أرباحا صافية بلغت 1.925 مليار درهم في 2019.

وتعزز أداء الدار ”نتيجة الأداء القياسي لإدارة المشاريع التطويرية في 2020″، وبلغ صافي أرباح الربع الرابع 729 مليون درهم بزيادة 28 بالمئة عن العام السابق.

وارتفعت أسهم الدار 12.3 بالمئة هذا العام لتغلق عند 5666.09 درهم اليوم الأحد. وتراجعت قليلا 0.6 بالمئة في 2020 لتنهي العام عند 5045.32 درهم بعد أن سجلت انخفاضا عند 3323.35 درهم في مارس آذار.

وأوصى مجلس إدارة الدار بتوزيع 0.145 درهم أرباحا نقدية للسهم عن العام 2020 دون تغيير عن العام السابق.

وقالت الدار: إن 85 بالمئة من قوتها العاملة اختاروا الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 خلال أقل من شهر.