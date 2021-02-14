اعتقال 4 أشخاص “مسوؤلين عن اغتيالات” شهدها العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 6:35 مساءً

أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لفرانس برس الأحد اعتقال أربعة أشخاص “مسؤولين عن سلسلة اغتيالات” طالت ناشطين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019 وأدت إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.

وقال مسؤول إنّ “قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال اربعة من المشتبه بهم ضمن شبكة تتكون من 16 شخصا مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة والتي استهدفت الناشطين”. واضاف ان “المتهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي احمد عبدالصمد وعدد اخر من الناشطين”.

وتابع أن “التحقيقات جارية للتوصل الى بقية افراد الخلية” التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي اليها.

وأكد مصدر ثان عملية الاعتقال.