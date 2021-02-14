وفاة رئيس الأرجنتين السابق السوري الأصل كارلوس منعم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية الأحد إن الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم توفي عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.

وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999، وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.



ولد منعم لأبوين سوريين مهاجرين من مدينة يبرود السورية إلى الأرجنتين، تدرب فى المحاماة، وناصر الزعيم الأرجنتينى المنفى فى إسبانيا بيرون، وتظاهر ضد الديكتاتورية.

جاء للرئاسة بانتخابات عام 1989، وأنجزت حكومته الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وكان الاقتصاد الأرجنتيني قبل مجيئه يعاني نسبة تضخم هائلة، فقلص كارلوس النفقات الحكومية واعتمد على تخصيص بعض القطاعات الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية.

ونجح في إعادة علاقات بلاده مع بريطانيا كما أنهى أزمته الحدودية مع تشيلي.

كان له قبل وبعد الرئاسة تاريخ سياسي حافل، إذ انتخب كحاكم على محافظة لاريوخا -مسقط رأسه- لثلاث فترات امتدت الأولى من 1973-1976، والثانية والثالثة من 1983-1989 حتى بعد أن خرج من السلطة انتخب نائباً في الكونجرس الأرجنتيني في 2005 عن محافظه لاريوخا.

