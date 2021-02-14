حظر تجول ليلي لمواجهة كورونا العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق السبت، فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً لغاية الخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري في إطار الإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا.



كما قررت اللجنة العليا في ختام اجتماعها استثناء وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيمنع إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة للمخالفين وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الآذان.

وقررت اللجنة منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها ابتداء من 15 فبراير (شباط) الجاري حتى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة أن طلاب المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية سيتلقون دروسهم إلكترونياً اعتبارا من يوم 18 فبراير (شباط) الجاري، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

ونوهت اللجنة إلى أنه سيتم إغلاق مراكز التدليك والتجميل لمدة أسبوعين.