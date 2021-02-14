شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يخسر من سبيتزيا بعد 115 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض ميلان لخسارة تاريخية أمام سبيتزيا بعد 115 عاماً بهدفين نظيفين سجلهما جوليو ماجيوري (56) وسيموني باستوني (67) في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وهو الفوز الثاني على التوالي لسبيتزيا الذي تأسس عام 1906 والسادس هذا الموسم والأول في تاريخ مواجهاته مع ميلان الذي مني بالخسارة الثالثة هذا الموسم والأولى خارج قواعده بعد خسارتيه أمام ضيفيه يوفنتوس وأتالانتا.

وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن فريقه حصل على ما يستحقه، واعترف بأن فريقه لا يستطيع الفوز عندما لا يلعب جيدًا.

ولم يسدد ميلان أي كرة داخل إطار المرمى طوال المباراة وتفوق عليه سبيتزيا تمامًا، وهي أول مرة لا ينجح فيها فريق بيولي في التسديد داخل إطار المرمى في الدوري منذ أغسطس/آب 2019.

وكان سجل ميلان، يخلو من الهزائم في الدوري حتى بداية يناير/كانون الثاني، وخسر الآن 3 مباريات بجميع المسابقات منذ هزيمته الأولى أمام يوفنتوس.

وتقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، إلى نقطتين قبل أن يلتقي غريمه التقليدي مع لاتسيو الأحد، ويشعر بيولي بأن فريقه عليه إيجاد طرق لتحقيق الانتصارات عندما لا يلعب جيدًا.

وقال بيولي: «لسنا فريقًا يمكنه الفوز عندما لا يلعب جيدًا. حاولنا التركيز على الجودة والشراسة والإيقاع وليس على بذل الجهد. استحق سبيتزيا الفوز. كانت مباراة سيئة بالنسبة لنا. علينا أن نبدأ من جديد عن اقتناع. يجب أن يكون لنا رد فعل وبالتأكيد سنفعل ذلك».

ولم يشعر سبيتزيا، في ظهوره الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بأي رهبة في مواجهة ميلان، وسدد 17 كرة على المرمى مقابل 7 لمنافسه خلال اللقاء.

وبهذه النتيجة حصد فريق المدرب فينشنزو إيطاليانو 13 نقطة من أصل 24 هذا الموسم أمام الفرق الموجودة في النصف الأعلى من الجدول.

وقال إيطاليانو: «هذه أفضل ليلة في مسيرتي. أشعر بقدر كبير من الرضا عن مواجهة فريق رائع مثل ميلان، وتقديم مثل هذا الأداء ورؤية اللاعبين يلعبون بهذه الشراسة».