مصر تؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

بحث وزير الخارجية سامح شكري، آخر تطورات أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، مؤكداً أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الفنلندي، اليوم الأحد، حيث تناول الجانبين آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف السد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الوزير شكري أشار إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأتِ بالنتائج المرجوة، مؤكدا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف البيان أن شكري شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

يشار إلى أن العلاقات المصرية الإثيوبية شهدت توترًا بسبب الاختلاف حول بنود اتفاقية ملء سد النهضة الإثيوبي، على إثره تقدمت مصر قبل أيام، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي، دعت فيه إلى التدخل في الأزمة حول سد النهضة الإثيوبي.