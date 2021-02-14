شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يرحب بمقترح برلمانى لتدريس مادة الدين فى كتاب مشترك للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر،خلال إجتماعها اليوم الأحد خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف و الإرهاب، وذلك بناءاً على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم.

ورحب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، بمقترح تدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، مضيفاً أنه سيتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها.

وفيما يتعلق بوجود أمثلة لنصوص دينية في مناهج غير منهج الدين، أوضح "حجازي" إن هناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط.

وشهد اللجنة اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن يكون تدريس مادة الدين في حصص مشتركة وذلك لتعليم الطلاب القيم المشتركة بين كل الأديان، و مبادىء التسامح والمواطنة، والعيش المشترك .

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلي وجود خطورة كبيرة في قضية وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية و التاريخ و الجغرافيا ، مشيراً إلى أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة و هدامة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة.