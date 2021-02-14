شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية باكتمال النصاب بفرعيات المحامين بشمال الجيزة والبحر الأحمر وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، ووكيل مجلس نقابة المحامين، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانونى لنقابات شمال الجيزة، البحر الأحمر، وطنطا.

وأضاف سخى فى تصريحات له: "بينما لم يكتمل النصاب القانونى لنقابة القاهرة الجديدة، لتعقد جولة الإعادة لها يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري"، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات فى النقابات التى اكتمل النصاب القانونى لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

يشار إلى أن اليوم الأحد، عقدت الجولة الأولى لانتخابات نقابتى القاهرة الجديدة وطنطا، وجولة الإعادة لنقابتى شمال الجيزة والبحر الأحمر.