شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالنواب تدرس بيانات الوزراء.. وتعد تقريرها غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فيما جاء فى نص بيان الوزراء أعضاء الحكومة فى معرض بيان الحكومة التى ألقوها أمام المجلس عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام السادة النواب.

من جانبه أشار النائب طارق محمد عبد الحميد رضوان - رئيس اللجنة بأنه قد تم إحالة ثمان بيانات وقد تم توزيعها على أعضاء اللجنة، وورد إلى اللجنة خمسة بيانات جديدة عن خمسة وزارات وهى وزارات الصحة والسكان، والسياحة والاثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ثم قام بتوزيعها وفقا لاهتمامات النواب، ثم تساءل عن الموقف بشان البيانات التى سبق توزيعها فى الاجتماع السابق لعرضها غدا على اجتماع اللجنة.

بدوره قال النائب أحمد نشأت منصور أنه من خلال دراسته لبيان وزيرة التضامن الاجتماعى فقد جاء محققا لمعايير حقوق الإنسان بنسبة كبيرة إلا أن الوزيرة عندما تحدثت فى بيانها أمام المجلس اختزلت دور حقوق الإنسان فى قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال النواب دراسة البيانات وعرض الجاهز منها فى اجتماع اللجنة المقرر عقده مساء الغد على أن يتضمن التعليق على البيان، وتوصيات اللجنة، ورأى اللجنة.