شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بـ"النواب" تستمع لمقترحات أعضائها لتعديل قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتستمع اللجنة خلال الاجتماع، لمقترحات النواب من أعضاء عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منذ أيام، أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، وتقديم التعديل فى مشروع قانون إلى مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة لدراسة بيان الوزير الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

وأوضح أن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى العام، مؤكدا أن كل تعديل يهدف إلى تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة فى مصر، كما أظهرت الحاجة إلى أنه يجب تطويره وتقديم تعديلات عليه من أجل مزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى بها وتطويرها بما يخدم النظرة المستقبلية للرياضة المصرية فى ظل التحديات القائمة.