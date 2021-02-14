شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان يحرص على ارتفاع معدلات الفقر فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب» الجمهورى التركى، اليوم الأحد، إن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة، لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر فى البلاد، بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات، حيث يزداد الثرى ثراءً ويزداد الفقير فقرًا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف كليتشدار فى معرض رده على أسئلة صحفيى جريدة «بيرجون» التركية، أن حزب العدالة والتنمية كان يحاول حصد الأصوات بالاعتماد على مساومة المواطنين بالمساعدات، مستغلًا حالة الفقر ما دفع هؤلاء الفقراء للتصويت له.

وأوضح زعيم المعارضة التركية أنه يدعم احتجاجات طلاب ومدرسى جامعة بوغازتشى «البوسفور» ضد تعيين وصى على الجامعة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يريدون وجود أوصياء على الجامعة، ويحاولون حماية التعليم. مضيفًا أنه بينما يحترم حزب الشعب الجمهورى الدستور والقوانين، فإن أردوغان يحاول استغلال الاحتجاجات لتتخذ شكل القتال السياسي.