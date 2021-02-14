شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد إحالة إخطار الوفد بفصل عبد العليم داوود للتشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من مناقشة 153 مادة بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ودعا لجلسة لاحقة فى تمام الساعة 11 صباح غدا الإثنين.

وقبيل رفع الجلسة أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تلقيه اخطارًا من رئيس حزب الوفد باختيار النائب سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبه مجلس النواب.

كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك لأعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.

يشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.