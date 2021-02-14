قضية الاعتداء الجنسي على 8 تلميذات قاصرات.. قاضي التحقيق يستنطق مشتكيات جدد

جدة - عبدالحي حسين - في مستجدات القضية، التي تفجرت في إقليم قلعة السراغنة، أخيرا، بعد اتهام ثماني تلميذات قاصرات أستاذهن في إحدى المدارس الابتدائية العمومية بالتحرش الجنسي، والاغتصاب، أكدت مصادر “اليوم24” أن قاضي التحقيق لا يزال يستنطق الضحايا، مبرزة، أنه تم الاستماع إلى أربع مشتكيات جدد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، في حالة اعتقال، قصد استنطاقه في جرائم تحرش جنسي، واغتصاب تلميذات قاصرات، تقل أعمرهن عن 11 سنة، بعدما خضع لإجراءات الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.

وفي السياق ذاته، قال محمد توفيق الملوكي، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في قلعة السراغنة، في حديثه مع “اليوم24″، إن “هناك شكايات لأمهات، وآباء تلميذات يدرسن في المستوى السادس، والخامس ابتدائي، تفيد بتحرش واغتصاب أستاذ اللغة العربية، المعني بالأمر، لما يقارب ثماني تلميذات داخل المؤسسة، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية”.

يذكر أن المعني بالأمر يوجد، حاليا، في حالة اعتقال في سجن الاوداية في مراكش، بينما خضعت الضحايا إلى الخبرة الطبية.