الملاكم محمد الربيعي عريس للمرة الثانية

جدة - عبدالحي حسين - دخل الملاكم المغربي، محمد الربيعي، القفص الذهبي مرة ثانية، إذ احتفل، أمس السبت، بزفافه في جو عائلي.

ولم يعلن الربيعي عن زواجه بشكل رسمي، غير أن الأمر تسرب عن طريق أشخاص حضروا حفل زفافه، الذي اقتصر على حضور عائلته فقط.

وتزوج الربيعي للمرة الثانية، بعد انفصاله سابقا عن زوجته، وأم طفله الوحيد.

يذكر أن محمد الربيعي، أحد أبرز الملاكمين في المغرب، حصل على بطولة العالم، وإفريقيا، ويعتبر أول مغربي، وعربي يتمكن من الفوز ببطولة العالم لوزن 69 كلغ، ورابع ملاكم إفريقي يتوج بالذهب في بطولة العالم، وذلك في دورة 2015 في العاصمة القطرية الدوحة.