"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها من نيجيريا لدبي إلى 10 مارس

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأحد، عن تمديد تعليق رحلاتها مؤقتاً من نيجيريا (لاغوس وأبوجا) لدبي إلى 10 مارس 2021، تماشياً مع توجيهات الحكومة.



وقالت الناقلة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه لن يُسمح للمسافرين من أبوجا ولاغوس بالسفر في هذا التاريخ أو قبله، كما لا يُسمح للمسافرين الذين تواجدوا في نيجيريا أو كانوا في رحلة متابعة فيها خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، بالدخول إلى الإمارات العربية المتحدة (سواء أكانت دبي وجهتهم النهائية أو محطة لرحلة متابعة).

يشار إلى أن طيران الإمارات، أعلنت الخميس الماضي عن تعليق رحلاتها مؤقتاً من نيجيريا (لاغوس وأبوجا) إلى دبي حتى 28 فبراير الجاري.

وبحسب التحديث، ستواصل طيران الإمارات تسيير رحلاتها من دبي إلى لاغوس وأبوجا حسب الجدول العادي.

وأضافت الناقلة: "نأسف بدورنا لهذا الإزعاج. ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل الحجز أو مركز تواصل طيران الإمارات بهدف إعادة الحجز".