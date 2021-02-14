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لبنان يبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر"

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الدمام - شريف احمد - بدأت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس في لبنان، وبدأت عملية التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن رئيس العناية الفائقة في مستشفى الحريري الجامعي في بيروت تلقى اللقاح الاول، فيما تلقى الفنان صلاح تيزاني أبو سليم اللقاح الأول أيضا عن فئة المعمرين.

وتسلم لبنان أمس السبت الدفعة الأولى من لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية المضاد لفيروس كورونا.

ويبلغ حجم هذه الدفعة نحو 28 ألفا و500 جرعة من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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