شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، وبدأت عملية التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن رئيس العناية الفائقة في مستشفى الحريري الجامعي في بيروت تلقى اللقاح الاول، فيما تلقى الفنان صلاح تيزاني أبو سليم اللقاح الأول أيضا عن فئة المعمرين.

وتسلم لبنان أمس السبت الدفعة الأولى من لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية المضاد لفيروس كورونا.

ويبلغ حجم هذه الدفعة نحو 28 ألفا و500 جرعة من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي.