شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص مصابين بحمى "إيبولا" في غينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي أربعة أشخاص في غينيا وأثبتت الفحوص إصابة عدة أشخاص آخرين بحمى "إيبولا" النزفية، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إنه تجدد محتمل لظهور الفيروس في غرب أفريقيا.

وذكر موقع جيني نيوز في وقت متأخر من يوم السبت أنه تم تتبع ثلاث حالات على صلة بحالة ممرضة توفيت في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة نزيريكور جنوب شرقي البلادج. وأفاد الموقع الإخباري، نقلا عن رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ساكوبا كيتا، بأن مريضا آخر من المنطقة نُقل إلى المستشفى في العاصمة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المحتملة إلى ثماني حالات.