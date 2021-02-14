شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد اليابانية" تحذر من توابع زلزال أمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان بشمال شرق البلاد بأن يبقوا في حالة من اليقظة، حيث وقعت عدة هزات أرضية عقب الزلزال الذي بلغت شدته 3ر7 درجة ووقع الليلة الماضية.

وحذرت الهيئة من وقوع هزات أرضية بقوة الزلزال الأول، واحدة تلو الأخرى، خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتابعت الهيئة أنه بداية من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وقع زلزال بقوة أربع درجات واثنان بقوة ثلاث وعشرة بقوة درجتين و22 بقوة درجة واحدة.