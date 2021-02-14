الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن 'سقوط مصعد' في مستشفى الموصل العسكري

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بياناً بشأن "سقوط مصعد" في مستشفى الموصل العسكري، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة أربعة اخرين.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من انقاذ أربعة اشخاص وانشال جثتي شخصين نتيجة سقوط مصعد داخل مستشفى الموصل العسكري في منطقة رأس الجادة في الجانب الأيمن من الموصل".