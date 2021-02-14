'العمال الكردستاني' يصدر بياناً بشأن اكتشاف جثث 13 تركياً شمالي العراق

وأقرت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG‎) في بيان أصدرته اليوم الأحد بـ"مقتل مواطنين أتراك في المنطقة، وأصرت على أنهم لم يكونوا مدنيين بل عسكريون أسرى، محملة القوات التركية المسؤولية عن وفاتهم".وذكر البيان أن "الجيش التركي شن صباح الأربعاء الماضي قصفا جويا وبريا على معسكر احتجز فيه أسرى من القوات التركية، تمهيدا لاقتحامه"، مضيفا أن "القوات التركية أجبرت على التراجع ثم شنت غارات جوية مكثفة على الموقع رغم علمها بوجود أسرى فيه".

وتابع البيان أن "القصف العنيف الذي استمر ثلاثة أيام والقتال العنيف داخل وخارج المعسكر أسفر عن مقتل بعض أفراد المخابرات والجنود والشرطة على الرغم من امتلاك الجيش التركي معلومات عسكرية عن وجود جنوده الأسرى"، مشددا على أن "المسؤول الوحيد عن قتل هؤلاء هو وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي أمر بشن هجوم من أجل القضاء على كل من يتواجد هناك".