المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب يؤكد إنجاز 85% من الاعتماد الدولي

وقالت وزارة التعليم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "أعضاء المجلس اعربوا خلال الاجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ورئيس وطاقم جهاز الإشراف والتقويم العلمي والدائرة القانونية فضلا عن رئيس لجنة عمداء كليات الطب عن ثقتهم بكليات الطب في العراق ومخرجاتها في ضوء المحددات العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME)"، مؤكدين أن "كليات الطب في العراق قد أنجزت دراسة التقييم الذاتي التي تتصدر متطلبات الاعتمادية وأنها قد قطعت شوطا باتجاه التعليم الطبي الصحيح".في السياق، أكد عبد الصاحب "ضرورة تحقيق التكامل النوعي مع الجهات ذات العلاقة التي منها وزارة الصحة والنقابات القطاعية واستحضار تاريخ وسمعة التعليم الطبي في العراق في الخارج"، مشيرا الى "توفير الدعم اللازم للمجلس الوطني لتحقيق استقلالية قراره العلمي أمام المنظمات والمجالس الدولية واستكمال منجزه في منح الاعتمادية وما يرتبط بها من معايير وإجراءات".

وأشار إلى أن "وزارة التعليم أشرفت وتابعت مخرجات كليات الطب في العراق من خلال لجنة اختصاصية عملت على مدى فترة طويلة وأخذت بالحسبان التطور العالمي في هذا المجال بما يؤمن حصول كليات الطب العراقية على الاعتمادية الدولية".