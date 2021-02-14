11 قتيلاً بهجوم استهدف موقعين عسكريين بالكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 11 شخصا، الأحد، في هجوم استهدف موقعين عسكريين نفذه مسلحون في لوبومباشي ثاني مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرّح رئيس بلدية المدينة غيسلان روبير لوبابا بولوما: "في الوقت الراهن، تفيد الحصيلة عن 11 قتيلاً بينهم 6 من المتمردين و4 من عناصر قوات الأمن ومدني".



وصباح الأحد، سُمعت أصوات طلقات نارية في عدة أحياء في مدينة لوبومباشي، بحسب ما ذكر شهود عدة.

وقال مسؤول في المجتمع المدني جيف مبيا كاديما، إن "موقعين عسكريين استُهدفا في هجمات (المليشيات الانفصالية) باكاتا كاتانغا، وهما ثكنتا كيمبيبي وكيباتي".

من جانبه، أكد الأب فورتوني مبايو وهو مسؤول آخر في هيئات المجتمع المدني، لفرانس برس إن العملية حصلت "هذا الصباح في لوبومباشي ولم تستعد المدينة الهدوء بعد". وعُرّف عن المهاجمين بأنهم "عناصر من (مليشيا) باكاتا كاتانغا".



ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى مليشيات انفصالية؛ وأسفر الهجوم السابق الذي وقع في 26 سبتمبر/أيلول 2020، عن مقتل شرطيين اثنين وجندي.

