أتراك ينتزعون الطعام من "القمامة" وأردوغان يطلق وعود "الفضاء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط تدهور الأوضاع المعيشية في تركيا، بات الفقراء يبحثون عن لقمة العيش في كل مكان،ودفعهم الجوع إلى البحث عنها وسط أكوام القمامة

وحديثا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو يظهر أتراكا يجمعون بقايا الطعام الملقاة على الأرض بعد انفضاض أحد الأسواق بولاية قيصري، شمالي البلاد.

يأتي ذلك وسط فشل حكومي متواصل في حل الأزمات المعيشية في تركيا وما صاحبها من ارتفاع الأسعار وتزايد البطالة وانهيار الليرة.

مقطع الفيديو جاء مصحوبًا بتعليق يقول" مواطنون يقومون بجمع بقايا الطعام الملقاة على الأرض في ظل البرد القارس بعد انتهاء عمليات البيع والشراء بالسوق".



ويضيف "هذا هو حال المواطنين ما يلخص الوضع الذي آلت إليه تركيا"، ساخرا من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة، التي زعم فيها اعتزام تركيا الصعود للقمر بحلول عام 2023.

وقبل أيام ،أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.

وأضاف أردوغان، خلال الاجتماع التعريفي بـ"برنامج الفضاء الوطني" في العاصمة أنقرة، إنه سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي.

ويعاني المواطن التركي أزمات معيشية طاحنة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة تدهور قيمة الليرة التركية في الأسواق المصرفية العالمية، مما تسبب في زيادة معدلات الفقر.



ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وفي وقت سابق،شن معارض تركي هجوما عنيفا على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان بسبب صور تظهر تدافع الأتراك على منافذ توزيع الخبز المجاني بولاية أوردو، شمالي البلاد والتابعة للحزب الحاكم، وسط تجاهل حكومي رغم الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم.

وحذّرت صحيفة تركية، من زيادة معاناة الفقراء وذلك بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، باستقطاع ضريبة دخل تقدر بـ20% .

وفقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا 21.5 مليار دولار في عام واحد 2020 ، وسط تزايد الضغوط على الليرة وندرة النقد الأجنبي.

بسبب شح النقد الأجنبي وهبوط سعر الليرة، قفز مؤشر أسعار المنتجين في السوق التركية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أيام من بيانات كشفت صعود معدلات التضخم في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، الثلاثاء الماضي، إن مؤشر أسعار المنتجين صعد 26.16% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بينما صعد بنسبة 2.66% على أساس شهري، وبنسبة 13.64% على مدى 12 شهرا.