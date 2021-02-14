هجوم صاروخي حوثي يدمر منازل سكنية غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الأحد، الأحياء السكنية غربي اليمن بالصواريخ، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل المدنية.

وقال بيان للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إن مليشيا الحوثي أطلقت عددا من صواريخ الكاتيوشا على حي "منظر" السكني جنوبي مدينة الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة.

بحسب البيان، وصلت إلى ”الخليج 365” نسخة منه، فقد دمر "هجوم مليشيات الحوثي 4 منازل في حي منظر الشعبي بمديرية الحوك غداة هجوم مماثل أسفر عن تدمير مسجد "القاسمي" في ذات الحي.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تطلق الصواريخ من مواقعها داخل الأحياء السكنية في مدينة الحديدة والتي تتخذ سكانها دروع بشرية.

وتعرض الحي الواقع على تخوم مطار الحديدة الدولي بشكل متكرر لهجمات صاروخية ومدفعية لمليشيات الحوثي، قذفت بغالبية السكان للنزوح قسريا.





في وقت سابق، السبت، نددت حكومة اليمن بإطلاق مليشيات الحوثي صاروخين من نوع "كاتيوشا" على الأحياء السكنية في حي "منظر" جنوبي مدينة الحديدة وتدمير مسجد "القاسمي" بشكل كلي.



وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن "هذه الاعتداءات المتكررة للمليشيات الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة، جوهر اتفاق ستوكهولم، ضمن تصعيد شامل في مختلف مناطق المواجهات"

ودعت الخارجية الأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها المكلفة في دعم اتفاق الحديدة والتي "أصبحت بحكم الرهينة لدى المليشيات الحوثية"، لافتة إلى تعطيل الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2452 التي تأسست البعثة السياسية بموجبه.