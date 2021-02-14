الرئيس الفرنسي يعرب عن رغبته في ضمان حصول الدول الأفريقية على لقاحات فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سوف يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكد من أخذ الدول الأفريقية في الاعتبار لدى توزيع لقاحات فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع عبر شبكة الانترنت لدول مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

وقال المكتب الرئاسي الفرنسي إن ماكرون سوف يطرح القضية خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع الجمعة المقبلة، يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال ماكرون لصحيفة لو جورنال دي ديمانش الأسبوعية" الدول الأفريقية سألت بطريقة مشروعة أسئلة حول الحصول على اللقاحات".

ومن المقرر أن تتيح آلية مسرع الاتاحة، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، للدول الحصول على ملياري جرعة بسعر منخفض، ولكن ماكرون قال إن ذلك ليس كافيا.

وأضاف أنه من الضروري اتخاذ إجراء سريع على المستوى الدولي بشأن انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا، واصفا المعركة ضد التحورات" بالسباق ضد الوقت".

ووفقا للحكومة البريطانية، يريد جونسون دعوة رؤساء الدول والحكومات للعمل بصورة أكثر قربا بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا.

ويشار إلى أن مجموعة السبع تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.