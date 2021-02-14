شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 وفيات و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6433 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 322 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألفا و732 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 282 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 363 ألفا و585.