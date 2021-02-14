شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط نجل نائب وزير خارجية الانقلاب في صرواح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يواصل الحوثيون تصعيد هجماتهم على محافظة مأرب التي تحتضن أكثر من 4 ملايين نازح، يلتزم مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الصمت المطبق متجاهلاً المخاطر الإنسانية.

ودفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى تخوم مأرب، فيما يخوض الجيش الوطني مدعوماً بالقبائل معارك وصفت بالأعنف للدفاع عن الإنسانية التي تخلت عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكرس جهوده للدفاع عن المليشيا في إطار دعمه المستمر لها لوجستياً وسياسياً وآخرها ضغطه لإلغاء التصنيف.

وأكدت مصادر عسكرية اليوم (الأحد) مقتل أسامة حسين العزي نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب في المعارك الدائرة بمحافظة صرواح غرب محافظة مأرب مع عدد من المسلحين.

وفي السياق ذاته، قصفت مليشيا الحوثي بالصواريخ حي منظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب الحديدة اليوم ودمرت 4 منازل بشكل كلي وأجبر مالكيها على الفرار والنزوح، ووفقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للجيش الوطني فإن الهجوم الصاروخي يعد هو الثاني في أقل من 24 ساعة، إذ دمر الحوثيون أمس (السبت) بالصواريخ مسجداً.