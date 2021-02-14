شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمنح الأولياء اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال العام الدراسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء بالحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس المصري عقد اجتماعاً الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تناول عرض «الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام، واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس»، حيث وجه الرئيس المصري بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، عند استئناف الدارسة في المدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم بمختلف محاوره، حيث وجه بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب أهمية متزايدة ، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر، كما وجه السيسي بتطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج، على نحو يحقق الكفاءة، ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات، للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات، من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.