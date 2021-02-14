شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يستعد لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أوساط حزبية جزائرية، الأحد، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيعلن خلال أيام قرارات مهمة، بينها حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وقال عبد العزيز بلعيد، زعيم حزب «جبهة المستقبل» في تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس تبون، حسبما فهمه بعد لقائه به السبت، «يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام المقبلة»، وإن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 فبراير الجاري الموافق لـ «اليوم الوطني للشهيد».

وسبق هذا الإعلان بشأن حل البرلمان عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب، من بينها حزب عبد العزيز بلعيد، وحزب «حركة البناء الوطني» الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة وهو وزير سابق ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبد المجيد تبون. وقال ابن قرينة إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية «الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة».

من جانب آخر، قال وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر إن «بقايا» النظام السابق، تعمل على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف أملاً في الرجوع إلى الحكم.

يذكر أن الرئيس الجزائري قد عاد، مساء الجمعة، إلى بلاده، بعد شهر من العلاج في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى إثر «مضاعفات» مرتبطة بإصابة بكوفيد-19.