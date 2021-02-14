شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً في هجوم على موقعين عسكريين بالكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوبومباشي (الكونغو الديمقراطية) - أ ف ب

قُتل 11 شخصاً الأحد في هجوم على موقعين عسكريين نفّذه مسلّحون في لوبومباشي ثاني مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما جاء في حصيلة رسمية.

وقال رئيس بلدية المدينة غيسلان روبير لوبابا بولوما في تصريح صحفي: «في الوقت الراهن، تفيد الحصيلة بـ 11 قتيلاً بينهم ستة من المتمردين وأربعة من عناصر قوات الأمن ومدني».

وصباح الأحد، سُمعت أصوات طلقات نارية في عدة أحياء في مدينة لوبومباشي، بحسب ما ذكر شهود.

وقال المسؤول في المجتمع المدني جيف مبيا كاديما للصحفيين، إن «موقعين عسكريين استُهدفا في هجمات (الميليشيا الانفصالية) باكاتا كاتانغا، هما ثكنتا كيمبيبي وكيباتي».

من جانبه، أكد الأب فورتوني مبايو، وهو مسؤول آخر في هيئات المجتمع المدني، في تصريح صحفي، أن العملية حصلت «هذا الصباح (الأحد) في لوبومباشي ولم تستعد المدينة الهدوء بعد»، وعُرّف عن المهاجمين بأنهم «عناصر من ميليشيا باكاتا كاتانغا».

ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية، وأسفر الهجوم السابق الذي وقع في 26 أيلول/سبتمبر 2020، عن مقتل شرطيين اثنين وجندي.