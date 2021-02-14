شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مستمرون في التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي: إن المملكة ستواصل معاملة جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية على الرغم من قرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيفها للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية وإبقاء العقوبات على قياداتها.

وقال المعلمي لقناة «الشرق نيوز» الإخبارية في تصريحات نشرتها بعثة المملكة في الأمم المتحدة على «تويتر» السبت «على الرغم من ذلك ما زلنا نتعامل مع ميليشيات الحوثي على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكري».

وفي وقت سابق أعلن المعلمي أن الجانب السعودي أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشأن هجوم الحوثيين الأخير على مطار أبها جنوب غربي المملكة «حتى تكون الصورة واضحة، في حال ترتب على هذا الاعتداء أي إجراءات أخرى تتخذها المملكة لحماية حدودها»، مضيفاً: إن المجلس سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعاً خاصاً بشأن الملف اليمني.

وشدد المعلمي على أن الرياض تطلب المزيد من التفاعل؛ بغية اتخاذ «الإجراءات الحاسمة والفورية لصد العدوان المتكرر»، متابعاً: «هناك حراك دولي متزايد ومتسارع، فالجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي، وتوجه لحسم الملف بمختلف الطرق والأساليب، وتقديم مسؤولي الجماعة للمحاسبة».

والأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إحباط هجوم آخر للحوثيين على مطار أبها السعودي؛ وذلك بعد اعتراض مسيّـرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مطار أبها في السعودية. وأكد التحالف: «ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين في محاولاتها الإرهابية».

وكان التحالف قد أعلن، السبت، عن إحباط محاولة لميليشيات الحوثي لاستهداف المطار. وأكد تدمير طائرة مسيّـرة مفخخة، واصفاً محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بـ«الممنهجة».