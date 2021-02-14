شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فرز 45% من أصوات الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلنت السلطة الانتخابية السبت أن نحو 6 ملايين صوت، أي 45% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، ستتم إعادة فرزها بناء على طلب مرشح يدعي أنه ضحية تزوير.

وأعلنت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات ديانا أتامينت خلال مؤتمر صحفي في كيتو، أن «أكثر أو أقل من 6 ملايين صوت ستتم مراجعتها». وتقدّم بطلب إعادة الفرز، ياكو بيريس، المدافع عن حقوق السكان الأصليين. ويدعم هذا الطلب أيضاً غييرمو لاسو، أحد منافسي بيريس. وقالت أتامينت: «نحن ملزمون بأن نردّ بشفافيّة».

ويدّعي ياكو بيريس أنه كان ضحية عملية احتيال تهدف إلى استبعاده من الجولة الثانية. وحصل المصرفي السابق المحافظ غييرمو لاسو وياكو بيريس على نتائج متقاربة جداً في الدورة الأولى التي فاز فيها الاقتصادي الاشتراكي أندريس أراوس وريث الرئيس السابق رافايل كوريا، رمز اليسار في أمريكا اللاتينية الذي حكم البلاد من 2007 إلى 2017.