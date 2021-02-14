شكرا لقرائتكم خبر عن «البيت الأبيض».. في البادية الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

شارفت بلدية «صبحا والدفيانة» في البادية الشمالية الشرقية الأردنية على تسلم مبناها الجديد الذي يأخذ شكل «البيت الأبيض» الرئاسي الأمريكي.

وأثار إعلان البلدية التابعة لمحافظة المفرق عن مقرها الجديد تفاعلاً واسعاً أمس، أخذ طابع الإعجاب مقابل التساؤل عن كلفته المادية وتأثير تصميمه على نطاق العمل، فيما أطلق عليه البعض «الدفيانة هاوس».

وأكد بخيث العيسى رئيس البلدية انسجام إنشاء المبنى الجديد مع خدماته وبما يليق بأهالي المنطقة ومكانتها. وذكر أن البلدية اعتمدت على جهود ذاتية في أعمال تشييد المبنى الممول بمنحة خارجية رسمية.

وأشار إلى قيام البلدية بمشاريع عدة في مناطق مختلفة، وتوافق المبنى مع ذلك وضمّه قاعات للفعاليات والمناسبات ومرافق خدماتية، إضافة إلى توفيره بيئة أفضل للعمل.

ولفت إلى أن تنفيذ المبنى كان على قطعة أرض مساحتها نحو 5 آلاف متر مربع، بكلفة تناهز 685 ألف دولار.