شكرا لقرائتكم خبر عن تصفح «فيسبوك» يقتل رضيعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرقت رضيعة أسترالية تبلغ من العمر 7 شهور في حمام سباحة، بعد أن تركتها والدتها البالغة من العمر 21 عاماً، لتتصفح «فيسبوك». ونقلت فرق الطوارئ الطفلة إلى المستشفى في كوينزلاند، وتوفيت بعد فشل عمليات الإنعاش.

واستمعت محكمة كينجاروي في كوينزلاند إلى الأم التي قالت إنها تركت طفلتها 3 مرات في البانيو، وذهبت خارجاً لتتفقد «الفيسبوك» وأخاها البالغ من العمر سنة واحدة، وفي المرة الرابعة دخلت عليها لتجد لونها تغير إلى الأزرق، ووجهت المحكمة القتل غير العمد إلى الأم.

وقال محامي الدفاع آلان كوروباتش عن الأم إن الوفاة حصلت بشكل مأساوي، وليس مع سبق الإصرار والترصد، وإنها لا تمتلك سجلاً إجرامياً ولديها روابط أسرية قوية، وهو ما يسمح بإطلاق سراحها بكفالة مالية. وعليه قرر القاضي أندرو سينكلير إطلاق سراحها، وتأجيل القضية إلى 4 مايو/ أيار القادم.

وأشارت العائلة إلى أن ابنتها تعاني أزمة نفسية بعد الحادث، وأنها ستدعمها.