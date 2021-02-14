شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد «بصمة الوجه» في بعض خدمات القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – الخليج

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، اجتماعاً لمجلس الوزراء، الأحد، وقد تم فيه اعتماد تجربة «بصمة الوجه» في بعض خدمات القطاع الخاص.

وقال سموه، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «ترأستُ اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، وباركنا في بدايته الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ. إنجازٌ نبدأ به الخمسين عاماً القادمة في دولة الإمارات، عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية إلى محطات جديدة».

وأضاف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «اعتمدنا خلال اجتماعنا اليوم بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص؛ للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية، وهي تجربة تقودها وزارة الداخلية، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها لتسهيل حياة المتعاملين».

وأكد سموه: «اعتمدنا أيضاً تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي، عبر تطبيقات الاتصال عن بعد، وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات العمل عن بعد. مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفاً خلال العقود القادمة».

وتابع سموه: «أعدنا اليوم تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. مشروعٌ وطني سيكون له بصمة تنموية دائمة، وفريق عمل نعلم أنه سينجز المهمة بكل اقتدار».