شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحجز 20 مركبة ودراجة هوائية مخالفة لقوانين السّير والمرور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أسفرت الحملة المرورية التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة بر دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع عن حجز 20 مركبة ودراجة نارية مخالفة لقوانين السّير والمرور لارتكابها مخالفات تزويد السيارات بتقنيات تزيد من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.

وقال العميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي إن الحملة التي أطلقها المركز تهدف إلى ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خاصة المتعلقة بتركيب الزوائد والإضافات لمحرك المركبة، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة، إضافة إلى تضخيم صوت الأجهزة الموسيقية وارتفاع صوت الراديو في المركبة أو الدراجة النارية.

ودعا المعصم سائقي المركبات والدراجات النارية، وخاصة السائقين الشباب إلى الحد من التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض السائين مسببين الضجيج والإزعاج الصادر عن مركباتهم، نتيجة لإجراء تعديلات عليها لتضخيم أصواتها، وتشغيل جهاز التسجيل بأصوات عالية من أجل لفت الأنظار والتباهي، مخالفين بذلك قانون السير والمرور، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بالعديد من الحملات المروية لأفراد المجتمع بالتوعية بمخاطر التزويد خاصة لفئة الشباب، ومؤكداً أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع بلا استثناء، وبالتالي لابد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من خلال التزامهم بقانون السير والمرور.