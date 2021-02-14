شكرا لقرائتكم خبر عن «في ذاكرة الزمان».. نافذة على عراقة خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: بكر المحاسنة

نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، الأحد، جلسة أدبية بعنوان «خورفكان في ذاكرة الزمان»، قدمها الباحث محمد خميس بن عبود النقبي، وأدارتها الإعلامية مريم علاي، في مقر المجلس الأدبي بخورفكان، بحضور د. راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة الدائرة، وعدد من المهتمين بمجال التراث والتاريخ.

تناولت الجلسة العديد من المحاور حول مدينة خورفكان العريقة التي تحمل تاريخاً عميقاً أرخه المؤرخون وحفظه أهالي هذه المنطقة في عقولهم وقلوبهم وذاكرتهم، وموقعها الجغرافي المميز. وتحدث النقبي حول سبب تسمية خورفكان بهذا الاسم، وأيضاً عن أهمية ميناء خورفكان الذي يعد محوراً تجارياً، كما تحدث عن عيون الماء في خورفكان منها عين المنزل، وجبل العيون، كما تطرق إلى شهرة خورفكان بنخلة قش الخور التي تتميز برطبها المتأخر. وتناول خلال الجلسة بعض المعالم التاريخية والاثرية في خورفكان مثل المدافن والمنازل القديمة والحصون التاريخية.

وأكد محمد السويجي أن الجلسة الأدبية جاءت ضمن سلسلة الجلسات التي تنظمها الدائرة والتي تجمع نخبة من المثقفين والمهتمين في المجال الأدبي والثقافي، ويستضيفها مجلس كلباء وخورفكان الأدبي خلال 2021. وأسهمت الجلسة في التعرف على أبرز المعالم التاريخية والاثرية التي تشتهر بها خورفكان، وبينت نمط حياة الأهالي في خورفكان وكيف كانت معيشتهم.